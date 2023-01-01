Dfavo هي شركة EdTech مقرها النرويج، وهي منصة فريدة لتمكين صناعة توظيف الطلاب الدوليين من خلال توفير الأدوات والخبرة والدعم المتميز وربط المؤسسات التعليمية بشركاء التوظيف والطلاب الذين تم فحصهم في بلدان المصدر الرائدة والناشئة.

الموقع الإلكتروني: dfavo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dfavo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.