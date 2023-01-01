adventus.io

منصة توظيف الطلاب الدوليين الكل في واحد. نحن منصة لتوظيف الطلاب تعتمد على SaaS. تمكين المؤسسات ووكلاء التوظيف من العثور والتعامل مع بعضهم البعض بسلاسة. مطابقة الطالب المناسب مع الدورة الصحيحة في كل مرة.

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