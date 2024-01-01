SYSPRO هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمتخصصة في الصناعات التحويلية والتوزيع الرئيسية. على مدار أكثر من 40 عامًا، واصل فريق SYSPRO من المتخصصين تلبية احتياجات الصناعة الفريدة وتمكين العملاء من التكيف والنمو بسهولة. الحل قابل للتطوير ويمكن نشره في السحابة، أو محليًا، أو كليهما، ويمكن الوصول إليه عبر الويب على أي جهاز لتزويد العملاء بالاختيار والمرونة. تظل SYSPRO تركز على نجاح الشركاء والعملاء. تتوافق حلولنا المتطورة مع اتجاهات الصناعة للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة التي ستمكن الشركاء والعملاء من تأمين مستقبل رقمي. مع أكثر من 15000 شركة مرخصة في أكثر من 60 دولة عبر القارات الست – تقدم SYSPRO التوجيه والدعم في كل خطوة على الطريق كمستشار موثوق به.

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