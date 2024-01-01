SYSPRO

SYSPRO

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: syspro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SYSPRO على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SYSPRO هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير برمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمتخصصة في الصناعات التحويلية والتوزيع الرئيسية. على مدار أكثر من 40 عامًا، واصل فريق SYSPRO من المتخصصين تلبية احتياجات الصناعة الفريدة وتمكين العملاء من التكيف والنمو بسهولة. الحل قابل للتطوير ويمكن نشره في السحابة، أو محليًا، أو كليهما، ويمكن الوصول إليه عبر الويب على أي جهاز لتزويد العملاء بالاختيار والمرونة. تظل SYSPRO تركز على نجاح الشركاء والعملاء. تتوافق حلولنا المتطورة مع اتجاهات الصناعة للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة التي ستمكن الشركاء والعملاء من تأمين مستقبل رقمي. مع أكثر من 15000 شركة مرخصة في أكثر من 60 دولة عبر القارات الست – تقدم SYSPRO التوجيه والدعم في كل خطوة على الطريق كمستشار موثوق به.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: syspro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SYSPRO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

قد يعجبك أيضًا

Micro Focus

Micro Focus

microfocus.com

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Decisely

Decisely

decisely.com

Dfavo

Dfavo

dfavo.com

BMC

BMC

bmc.com

Recognosco

Recognosco

recognosco.com

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Elfsquad

Elfsquad

elfsquad.io

Everfund

Everfund

everfund.io

United Airlines

United Airlines

united.com

Sorted

Sorted

getsorted.de

YouVisit

YouVisit

youvisit.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية