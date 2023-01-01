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MarTech

MarTech

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الموقع الإلكتروني: martech.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MarTech على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تتمثل مهمة MarTech في تثقيف المسوقين حول تكنولوجيا واستراتيجية التسويق من خلال الأخبار والتقارير المميزة والنشرات الإخبارية والتقارير البحثية والمؤتمرات الحية والأحداث الرقمية. MarTech هو التسويق.

الموقع الإلكتروني: martech.org

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