قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Applying Critical Impact’s innovative email marketing technology, it’s simple for Marketers to deliver dynamic newsletters, targeted marketing messages, surveys, and text messages (SMS) that make a great impact and garner even greater results.

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