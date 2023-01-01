منصة التخطيط الديناميكية المرنة التي تربط الإستراتيجية بالتنفيذ. تعمل شركة Opal على إنشاء رؤية لا مثيل لها ومواءمة فرق التسويق والاتصالات التي تحتاجها للقيام بعمل استثنائي.

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