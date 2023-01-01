Off2Class هي مجموعة أدوات معلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) التي توفر الوقت وتحقق نتائج عادلة لمتعلمي اللغة الإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: off2class.com

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