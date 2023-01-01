تقوم Fluentize بإنشاء خطط دروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) حديثة وجذابة وتفاعلية استنادًا إلى مقاطع فيديو واقعية لمدرسي اللغة الإنجليزية مع الطلاب المراهقين أو البالغين.

الموقع الإلكتروني: fluentize.com

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