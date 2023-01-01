WebCatalog
Fluentize

Fluentize

fluentize.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fluentize على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقوم Fluentize بإنشاء خطط دروس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (ESL) حديثة وجذابة وتفاعلية استنادًا إلى مقاطع فيديو واقعية لمدرسي اللغة الإنجليزية مع الطلاب المراهقين أو البالغين.

الموقع الإلكتروني: fluentize.com

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