FluentU يجلب تعلم اللغة إلى الحياة من خلال مقاطع فيديو من العالم الحقيقي!

الموقع الإلكتروني: fluentu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ FluentU. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.