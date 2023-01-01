Plooral (إنليزت سابقًا): ربط التعلم الواقعي بالفرص مدى الحياة. نحن نساعد الأفراد على تطوير المهارات اللازمة لاستغلال الفرص في حياتهم المهنية، وندعم المنظمات لتعزيز الفرق التي لا تتوقف أبدًا عن التعلم.

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