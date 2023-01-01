Inflow هو التطبيق رقم 1 القائم على العلوم لمساعدتك في إدارة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديك. يساعدك نظام الدعم المخصص لدينا، الذي أنشأه الأطباء السريريون وعلماء النفس المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على فهم دماغك المتنوع عصبيًا، وبناء مهارات مدى الحياة، وإنجاز الأمور.

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