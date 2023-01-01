WebCatalog
Skyepack

Skyepack

skyepack.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skyepack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في طليعة التحول التعليمي مع Skyepack. مهمتنا هي تمكين المتعلمين الطموحين بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في المشهد الديناميكي للغد. من خلال دمج التعليم والمهارات والمهن بسلاسة، فإننا نعيد تعريف نماذج التعلم التقليدية من خلال منصة تجربة التعلم المبتكرة وخدمات التصميم التعليمي المتخصصة.

الموقع الإلكتروني: skyepack.com

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