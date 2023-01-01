توفر دورة المهارات تعليم الكمبيوتر عبر الإنترنت للطلاب من خلال مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا. مرحبًا بك في Skill Course – تطبيق التعلم الإلكتروني من CoursePe، هدفنا الرئيسي هو إتاحة تعليم الكمبيوتر بلغتك بأبسط طريقة. يمكن أن تكون هذه طريقة مثالية لتحسين مهاراتك في الكمبيوتر بشكل أكبر.

الموقع الإلكتروني: skillcourse.in

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