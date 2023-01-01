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Skill Course

Skill Course

skillcourse.in

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skill Course على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

توفر دورة المهارات تعليم الكمبيوتر عبر الإنترنت للطلاب من خلال مقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا. مرحبًا بك في Skill Course – تطبيق التعلم الإلكتروني من CoursePe، هدفنا الرئيسي هو إتاحة تعليم الكمبيوتر بلغتك بأبسط طريقة. يمكن أن تكون هذه طريقة مثالية لتحسين مهاراتك في الكمبيوتر بشكل أكبر.

الموقع الإلكتروني: skillcourse.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skill Course. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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