تعد مدرسة 10 Minute School أكبر منصة تعليمية عبر الإنترنت في بنغلاديش. ومن خلال موقعنا الإلكتروني وتطبيقنا ووسائل التواصل الاجتماعي، يحصل أكثر من 1.5 مليون طالب على تعليم عالي الجودة كل يوم لتسريع تعلمهم.

الموقع الإلكتروني: 10minuteschool.com

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