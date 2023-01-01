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BlinkLearning

BlinkLearning

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الموقع الإلكتروني: blinklearning.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BlinkLearning على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في BlinkLearning، نقوم بتكييف وتوزيع المحتوى التعليمي الرقمي من أكثر من 100 ناشر وطني ودولي. من خلال منصتنا التعليمية، نقدم للمدارس أدوات إدارة الفصول الدراسية وإمكانية الوصول عبر الإنترنت/دون الاتصال بالإنترنت إلى أكثر من 25000 كتاب رقمي.

الموقع الإلكتروني: blinklearning.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BlinkLearning. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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