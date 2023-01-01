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في BlinkLearning، نقوم بتكييف وتوزيع المحتوى التعليمي الرقمي من أكثر من 100 ناشر وطني ودولي. من خلال منصتنا التعليمية، نقدم للمدارس أدوات إدارة الفصول الدراسية وإمكانية الوصول عبر الإنترنت/دون الاتصال بالإنترنت إلى أكثر من 25000 كتاب رقمي.

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