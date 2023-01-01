المحتوى التعليمي للطلاب ومنصة المشاركة رقم 1 في المملكة المتحدة. مساحة تعليمية مخصصة مع إمكانية الوصول إلى أكثر من مليوني كتاب دراسي رقمي ومحتوى تعليمي من أكثر من 4700 ناشر رائد، مما يدعم الجامعات في مهمتها لتعليم الجيل القادم من صناع التغيير.

الموقع الإلكتروني: kortext.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kortext. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.