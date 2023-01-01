تتمثل مهمة Yellowbrick في إلهام الجيل القادم لمتابعة مهنة تتوافق مع مواهبهم وشغفهم مع الجامعات والعلامات التجارية التي يعرفونها ويثقون بها. من خلال العمل بالشراكة مع الجامعات والعلامات التجارية وخبراء الصناعة الرائدين في العالم، تخلق شركة Yellowbrick تجارب تعليمية تساعد قادة الغد على اكتشاف ومتابعة المسارات الوظيفية في الصناعات العالمية المتنامية التي تتوافق مع شغفهم، بما في ذلك الموضة والرياضة والجمال والموسيقى والإعلام. .

الموقع الإلكتروني: yellowbrick.co

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