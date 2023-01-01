WebCatalog
Yellowbrick

Yellowbrick

courses.yellowbrick.co

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تتمثل مهمة Yellowbrick في إلهام الجيل القادم لمتابعة مهنة تتوافق مع مواهبهم وشغفهم مع الجامعات والعلامات التجارية التي يعرفونها ويثقون بها. من خلال العمل بالشراكة مع الجامعات والعلامات التجارية وخبراء الصناعة الرائدين في العالم، تخلق شركة Yellowbrick تجارب تعليمية تساعد قادة الغد على اكتشاف ومتابعة المسارات الوظيفية في الصناعات العالمية المتنامية التي تتوافق مع شغفهم، بما في ذلك الموضة والرياضة والجمال والموسيقى والإعلام. .

الموقع الإلكتروني: yellowbrick.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Yellowbrick. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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