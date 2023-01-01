WebCatalog
LunarCrush

LunarCrush

lunarcrush.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LunarCrush على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مباشر على العملات المشفرة، وبما أنك لا تستطيع الاستماع إلى مليون رأي مختلف في الدقيقة، فإن LunarCrush تفعل ذلك نيابةً عنك. تقوم LunarCrush بجمع النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبيتكوين، وآلاف العملات البديلة، وبورصات العملات المشفرة، والأشخاص المؤثرين، والمزيد، في الوقت الفعلي كل يوم، وتقطير كل ذلك في بيانات صغيرة الحجم وسهلة الهضم.

الموقع الإلكتروني: lunarcrush.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LunarCrush. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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