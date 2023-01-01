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CoinTracker

CoinTracker

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الموقع الإلكتروني: cointracker.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoinTracker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CoinTracker هو برنامج ضرائب البيتكوين ومدير محفظة العملات المشفرة الأكثر ثقة. قم بتوصيل Coinbase وBinance وجميع البورصات والمحافظ الأخرى تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: cointracker.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CoinTracker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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