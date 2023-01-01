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SIFR

SIFR

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الموقع الإلكتروني: sifr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SIFR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بشراء وبيع وتداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في البورصة الأكثر ثقة.

الموقع الإلكتروني: sifr.com

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