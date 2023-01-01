WebCatalog
CoinSpot

CoinSpot

coinspot.com.au

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoinSpot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعتبر CoinSpot، الذي يحظى بثقة أكثر من 2 مليون عميل، المكان الأسهل والأكثر أمانًا لشراء وبيع وإدارة Bitcoin وجميع عملاتك الرقمية.

الموقع الإلكتروني: coinspot.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CoinSpot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SIFR

SIFR

sifr.com

WazirX

WazirX

wazirx.com

Busha

Busha

instant.busha.co

Satang Pro

Satang Pro

satangcorp.com

bitFlyer

bitFlyer

bitflyer.com

BlockFi

BlockFi

app.blockfi.com

Cex.io

Cex.io

profile.cex.io

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

Coincasso

Coincasso

app.coincasso.com

NOAH

NOAH

app.noah.com

Bitenium

Bitenium

bitenium.com

gate.io

gate.io

gate.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية