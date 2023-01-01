WebCatalog
Shakepay

Shakepay

shakepay.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Shakepay على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بشراء أول Bitcoin أو Ethereum بدون رسوم باستخدام التحويلات الإلكترونية الفورية في 10 دقائق فقط. Shakepay هي أسهل طريقة لشراء وبيع Bitcoin وEthereum للكنديين مقابل عمولة قدرها 0 دولار. أنت لا تستثمر في البيتكوين، أنت تمتلك البيتكوين. انضم إلى Shakepay في مهمتنا المتمثلة في إنشاء وصول مفتوح لبناء الثروة والدخول في العصر الذهبي للبيتكوين.

الموقع الإلكتروني: shakepay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Shakepay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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