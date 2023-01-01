WebCatalog
Gemini

Gemini

exchange.gemini.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gemini على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

شراء البيتكوين والعملات المشفرة على الفور! Gemini عبارة عن منصة بسيطة وأنيقة وآمنة لبناء محفظة العملات المشفرة الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: gemini.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gemini. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Coinberry

Coinberry

app.coinberry.com

Liquid

Liquid

app.liquid.com

Cex.io

Cex.io

profile.cex.io

Nexo

Nexo

platform.nexo.io

ICONOMI

ICONOMI

iconomi.com

Bullish

Bullish

exchange.bullish.com

Guarda

Guarda

guarda.co

Bitso

Bitso

bitso.com

Newton

Newton

web.newton.co

Bitpanda

Bitpanda

web.bitpanda.com

Okcoin

Okcoin

okcoin.com

Coinme

Coinme

account.coinme.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية