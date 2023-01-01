Spike LEGO Education

قم بإشراك كل طالب في تعلم STEAM الممتع باستخدام تطبيق LEGO® Education SPIKE™. تم تصميمه للاستخدام مع مجموعة LEGO® Education SPIKE™ Portfolio، وتطبيق SPIKE هي أداة قوية وشاملة تساعد المعلمين على تسهيل التعلم العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEAM). يشجع كل من LEGO® Education SPIKE™ Essential وLEGO® Education SPIKE™ Prime الطلاب من جميع مستويات التعلم على الانتقال من الاستكشافات البسيطة إلى مواجهة تحديات العالم الواقعي المتزايدة التعقيد من خلال البناء والبرمجة.

الموقع الإلكتروني: spike.legoeducation.com

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