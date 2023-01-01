WebCatalog
Spike LEGO Education

Spike LEGO Education

spike.legoeducation.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spike LEGO Education على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإشراك كل طالب في تعلم STEAM الممتع باستخدام تطبيق LEGO® Education SPIKE™. تم تصميمه للاستخدام مع مجموعة LEGO® Education SPIKE™ Portfolio، وتطبيق SPIKE هي أداة قوية وشاملة تساعد المعلمين على تسهيل التعلم العملي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEAM). يشجع كل من LEGO® Education SPIKE™ Essential وLEGO® Education SPIKE™ Prime الطلاب من جميع مستويات التعلم على الانتقال من الاستكشافات البسيطة إلى مواجهة تحديات العالم الواقعي المتزايدة التعقيد من خلال البناء والبرمجة.

الموقع الإلكتروني: spike.legoeducation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spike LEGO Education. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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