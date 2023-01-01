WebCatalog
MathsWatch

MathsWatch

vle.mathswatch.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MathsWatch على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

MathsWatch هي منصة الرياضيات الكاملة عبر الإنترنت التي تجعل التعلم متاحًا لطلابك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي مكان في العالم. يتم تضمين مقاطع الفيديو والتقييمات عبر الإنترنت وسلسلة الاختبارات النموذجية وأدوات التعليقات والتعلم المستقل وأوراق العمل القابلة للطباعة وغير ذلك الكثير لتطوير المهارات الرياضية لدى طلابك.

الموقع الإلكتروني: mathswatch.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MathsWatch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

DP Education

DP Education

dpeducation.lk

Liveworksheets

Liveworksheets

liveworksheets.com

OpenClassrooms

OpenClassrooms

openclassrooms.com

Mathletics

Mathletics

mathletics.com

Dr Frost Maths

Dr Frost Maths

drfrostmaths.com

Curiosity Stream

Curiosity Stream

curiositystream.com

Kodacy

Kodacy

kodacy.com

Transum

Transum

transum.org

Mangahigh

Mangahigh

app.mangahigh.com

TeamGenius

TeamGenius

app.teamgenius.com

MindTools

MindTools

mindtools.com

Good Crypto

Good Crypto

app.goodcrypto.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية