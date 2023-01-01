تعمل Liveworksheets على تحويل أوراق العمل التقليدية القابلة للطباعة إلى تمارين تفاعلية ذاتية التصحيح يمكن للطلاب القيام بها عبر الإنترنت وإرسالها إلى المعلم.

الموقع الإلكتروني: liveworksheets.com

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