WebCatalog
NelsonNet

NelsonNet

nelsonnet.com.au

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NelsonNet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كتابك الإلكتروني التفاعلي والقابل للتخصيص قم بإنشاء التعليقات التوضيحية والتقاط الصور وتسجيل الصوت والإشارات المرجعية والارتباط بالمواد التفاعلية وأوراق العمل والاختبارات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: nelsonnet.com.au

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