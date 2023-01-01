myQuiz
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الموقع الإلكتروني: myquiz.org
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من myQuiz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants
الموقع الإلكتروني: myquiz.org
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