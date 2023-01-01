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myQuiz

myQuiz

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الموقع الإلكتروني: myquiz.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants

الموقع الإلكتروني: myquiz.org

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Audiencly

Audiencly

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