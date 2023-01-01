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Speedtest

Speedtest

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الموقع الإلكتروني: speedtest.net

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speedtest على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اختبر النطاق الترددي لاتصال الإنترنت لديك في مواقع حول العالم من خلال اختبار سرعة النطاق العريض التفاعلي هذا من Ookla

الموقع الإلكتروني: speedtest.net

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