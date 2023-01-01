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Audiencly

Audiencly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: audiencly.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Audiencly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Audiencly is an interactive presentation software that helps you to engage with your audience during online or live business meetings, conferences, workshops and more.

الموقع الإلكتروني: audiencly.io

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Checkfront

checkfront.com

Slidebean

Slidebean

slidebean.com

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

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