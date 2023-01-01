يتيح لك Aster اتخاذ قرارات أكثر بمعدل 3 مرات أثناء الاجتماعات مع تقليل الوقت الذي يمكن أن تستغرقه الاجتماعات.

الموقع الإلكتروني: asterapp.co

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