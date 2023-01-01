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Skiplino

Skiplino

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الموقع الإلكتروني: skiplino.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skiplino على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظام إدارة طوابير الانتظار Skiplino. حافظ على مناطق الانتظار الخاصة بك واضحة وإسعاد العملاء من خلال تقليل أوقات الانتظار. قم بإدارة وكلائك باستخدام مقاييس في الوقت الفعلي وتعرف على عملائك من خلال النماذج والتعليقات.

الموقع الإلكتروني: skiplino.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skiplino. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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