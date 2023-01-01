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نظام إدارة طوابير الانتظار Skiplino. حافظ على مناطق الانتظار الخاصة بك واضحة وإسعاد العملاء من خلال تقليل أوقات الانتظار. قم بإدارة وكلائك باستخدام مقاييس في الوقت الفعلي وتعرف على عملائك من خلال النماذج والتعليقات.

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