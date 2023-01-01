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Abstrakt

Abstrakt

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الموقع الإلكتروني: abstrakt.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Abstrakt على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.

الموقع الإلكتروني: abstrakt.ai

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Salesforce

Salesforce

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Gong.io

Gong.io

gong.io

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Fireflies.ai

fireflies.ai

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

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CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

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PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

Cohere

Cohere

cohere.io

Team Insights

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