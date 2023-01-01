Aircall
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الموقع الإلكتروني: aircall.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Aircall على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Aircall هو حل هاتفي سهل الاستخدام وقائم على السحابة مع ميزات مصممة لنوع أفضل من المحادثة. قم بالإعداد في ثوانٍ وابدأ محادثة في أي مكان في العالم اليوم. لا الأجهزة. لا الصداع. تتلاءم Aircall مع سير العمل الحالي لديك من خلال عمليات تكامل سهلة بنقرة واحدة، وربط أنظمة CRM، وحلول مكتب المساعدة، والتطبيقات الأساسية الأخرى.
الموقع الإلكتروني: aircall.io
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