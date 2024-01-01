يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocialWall Pro على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يوفر SocialWall Pro جدرانًا اجتماعية للوصول إلى الجماهير المباشرة وإشراكها وتوصيلها في الأحداث والاجتماعات والمؤتمرات وتنشيط العلامات التجارية وعبر الإنترنت. يعمل حلنا كامل الميزات على تعزيز إستراتيجيتك الاجتماعية ويحصل على نتائج باستخدام أدوات قوية بما في ذلك اللعب وخيارات الرعاية والتصميم المخصص والإشراف والتنظيم والتحليلات.

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الموقع الإلكتروني: socialwallpro.com

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