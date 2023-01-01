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Youengage

Youengage

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: youengage.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Youengage على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Create interactive experiences that convert. No-code. Build mobile-friendly quizzes, surveys, smart forms, calculators, live Q&A, interactive virtual events & many more. Combine synchronous and asynchronous methods of gathering feedback and user engagements.

الموقع الإلكتروني: youengage.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Youengage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Slido

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Zuddle

Zuddle

zuddl.com

MeetingPulse

MeetingPulse

meetingpulse.net

AhaSlides

AhaSlides

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electionbuddy.com

eBallot

eBallot

eballot.com

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