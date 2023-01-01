WebCatalog

Crowdpurr

Crowdpurr

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: crowdpurr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crowdpurr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Add fun to your events with trivia, leaderboards, and more... for free! Crowdpurr helps you create fun interactive mobile-driven experiences for your live, virtual, and hybrid events.

الموقع الإلكتروني: crowdpurr.com

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