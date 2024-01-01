Watchity

Watchity

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: watchity.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Watchity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمكانات إدارة الأحداث والمحتوى المستندة إلى البيانات، وإنتاج الفيديو الاحترافي المباشر وعند الطلب، والويب متعدد القنوات، والشبكة الداخلية، وتوزيع الوسائط الاجتماعية، ومشاركة الجمهور وتفاعله. تقدم Watchity حلولاً محددة للندوات عبر الإنترنت والأحداث التفاعلية، والبث على الشبكات الاجتماعية، وتسجيل الفيديو وتحريره مما يرفع مستوى المحتوى ويحوله إلى تجارب لا تُنسى لإيقاظ المزيد من المشاعر لدى الجمهور وتعزيز مكانة العلامة التجارية. فيديو اجتماعي - إنتاج محتوى وأحداث لوسائل التواصل الاجتماعي: - البساطة والسرعة في إنتاج وتوزيع الأحداث المباشرة والمحتويات السمعية والبصرية. - فيديو يشبه التلفاز ويتكيف مع كل شبكة اجتماعية، مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وأكثر من ذلك بكثير. - البث المتعدد عبر جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتنسيقات مكيفة وسعة غير محدودة. - إنشاء مقاطع من البث المباشر ومشاركتها بسهولة دون انتظار انتهاء البث. الندوات والأحداث عبر الإنترنت - إنشاء ندوات وأحداث تفاعلية ومهنية عبر الإنترنت: - إدارة شاملة للأحداث من خلال الصفحات المقصودة والتسجيلات وأتمتة البريد الإلكتروني والتفاعل وإعداد التقارير. - فيديو ديناميكي يشبه التلفاز مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وغير ذلك الكثير. - غرفة أحداث آمنة وسهلة الاستخدام وتفاعلية مزودة بعناصر تحكم في البث والعرض بدقة FullHD. - قم بتضمين رمز لدمج غرفة الحدث في موقع الويب الخاص بك أو البوابة الإلكترونية وتخصيصها بالكامل مع علامتك التجارية. مركز المحتوى - تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها لبوابة شركتك: - تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك وإضافة علامات وتصنيفها إلى مجموعات وتأمينها ونشرها لجمهورك. - قم بتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك وقم بتحريرها لإضافة المقدمات والتعليقات التوضيحية وموسيقى الخلفية والمزيد. - مشغل فيديو قابل للتضمين يعتمد على المتصفح، مع دفق متعدد معدل البت وعناصر تحكم متقدمة في العرض. - تحليلات الفيديو لاكتشاف وتحليل جميع المعلومات المتعلقة باستهلاك محتوى الجمهور. إذا كنت تريد اختبار Watchity مجانًا، فيرجى طلب نسخة تجريبية مجانية على: https://www.watchity.com/try-for-free/
الفئات:
Business
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: watchity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Watchity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Whova

Whova

whova.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

ON24

ON24

on24.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Cvent

Cvent

cvent.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Eventify

Eventify

eventify.io

قد يعجبك أيضًا

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

Rakuten Sports

Rakuten Sports

sports.rakuten.com

Webex

Webex

webex.com

StreamCart

StreamCart

streamcart.com

GoStream

GoStream

gostream.co

Engagez

Engagez

engagez.com

EuroLeague TV

EuroLeague TV

tv.euroleague.net

Premagic

Premagic

studio.premagic.com

Dacast

Dacast

dacast.com

TelebuJoin

TelebuJoin

join.telebu.com

EventLive

EventLive

eventlive.pro

Wave.video

Wave.video

wave.video

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية