Watchity هي منصة الفيديو المؤسسية الأكثر اكتمالًا لإنشاء محتوى سمعي بصري ذو مظهر احترافي وأحداث عبر الإنترنت مع تجربة مرئية وتفاعلية ممتازة تساعدك على التميز عن الآخرين وزيادة تفاعل الجمهور وتحسين نتائج استراتيجيات المحتوى الخاصة بك. تتمثل الميزة التنافسية لـ Watchity في مزيجها الفريد والشامل من إمكانات إدارة الأحداث والمحتوى المستندة إلى البيانات، وإنتاج الفيديو الاحترافي المباشر وعند الطلب، والويب متعدد القنوات، والشبكة الداخلية، وتوزيع الوسائط الاجتماعية، ومشاركة الجمهور وتفاعله. تقدم Watchity حلولاً محددة للندوات عبر الإنترنت والأحداث التفاعلية، والبث على الشبكات الاجتماعية، وتسجيل الفيديو وتحريره مما يرفع مستوى المحتوى ويحوله إلى تجارب لا تُنسى لإيقاظ المزيد من المشاعر لدى الجمهور وتعزيز مكانة العلامة التجارية. فيديو اجتماعي - إنتاج محتوى وأحداث لوسائل التواصل الاجتماعي: - البساطة والسرعة في إنتاج وتوزيع الأحداث المباشرة والمحتويات السمعية والبصرية. - فيديو يشبه التلفاز ويتكيف مع كل شبكة اجتماعية، مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وأكثر من ذلك بكثير. - البث المتعدد عبر جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بتنسيقات مكيفة وسعة غير محدودة. - إنشاء مقاطع من البث المباشر ومشاركتها بسهولة دون انتظار انتهاء البث. الندوات والأحداث عبر الإنترنت - إنشاء ندوات وأحداث تفاعلية ومهنية عبر الإنترنت: - إدارة شاملة للأحداث من خلال الصفحات المقصودة والتسجيلات وأتمتة البريد الإلكتروني والتفاعل وإعداد التقارير. - فيديو ديناميكي يشبه التلفاز مع الرسوم البيانية والمشاهد والانتقالات وغير ذلك الكثير. - غرفة أحداث آمنة وسهلة الاستخدام وتفاعلية مزودة بعناصر تحكم في البث والعرض بدقة FullHD. - قم بتضمين رمز لدمج غرفة الحدث في موقع الويب الخاص بك أو البوابة الإلكترونية وتخصيصها بالكامل مع علامتك التجارية. مركز المحتوى - تسجيل مقاطع الفيديو وتحريرها ومشاركتها لبوابة شركتك: - تحميل مقاطع الفيديو الخاصة بك وإضافة علامات وتصنيفها إلى مجموعات وتأمينها ونشرها لجمهورك. - قم بتسجيل مقاطع الفيديو باستخدام كاميرا الويب الخاصة بك وقم بتحريرها لإضافة المقدمات والتعليقات التوضيحية وموسيقى الخلفية والمزيد. - مشغل فيديو قابل للتضمين يعتمد على المتصفح، مع دفق متعدد معدل البت وعناصر تحكم متقدمة في العرض. - تحليلات الفيديو لاكتشاف وتحليل جميع المعلومات المتعلقة باستهلاك محتوى الجمهور. إذا كنت تريد اختبار Watchity مجانًا، فيرجى طلب نسخة تجريبية مجانية على: https://www.watchity.com/try-for-free/

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