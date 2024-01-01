WebCatalog

EventLive

EventLive

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: eventlive.pro

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EventLive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، بما في ذلك القدرة على إيقاف البث مؤقتًا واستئنافه، وتنزيل الفيديو ونسخه احتياطيًا، وتخصيص صفحة الحدث بشعار ورسالة ترحيب وصورة غلاف أو فيديو. لدى EventLive أسعار لكل حدث، مع خصومات متاحة لشراء أحداث متعددة. لا يوجد اشتراك. فهو يوفر ضمان استعادة الأموال والدعم البشري الحقيقي.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: eventlive.pro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ EventLive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

قد يعجبك أيضًا

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Haia

Haia

haia.live

viagogo

viagogo

viagogo.com

Melon

Melon

melonapp.com

Lets.events

Lets.events

lets.events

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Remo

Remo

remo.co

Resume Trick

Resume Trick

resumetrick.com

StreamCart

StreamCart

streamcart.com

Event Staff

Event Staff

eventstaffapp.com

Event Smart

Event Smart

eventsmart.com

mytello

mytello

mytello.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.