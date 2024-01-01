EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، بما في ذلك القدرة على إيقاف البث مؤقتًا واستئنافه، وتنزيل الفيديو ونسخه احتياطيًا، وتخصيص صفحة الحدث بشعار ورسالة ترحيب وصورة غلاف أو فيديو. لدى EventLive أسعار لكل حدث، مع خصومات متاحة لشراء أحداث متعددة. لا يوجد اشتراك. فهو يوفر ضمان استعادة الأموال والدعم البشري الحقيقي.

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الموقع الإلكتروني: eventlive.pro

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