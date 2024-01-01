EventLive
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الموقع الإلكتروني: eventlive.pro
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من EventLive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
EventLive هو تطبيق ومنصة بث مباشر شاملة للأحداث. فهو يسمح للمستخدمين بالبث المباشر باستخدام هواتفهم الذكية أو معداتهم المهنية ودعوة الضيوف للانضمام من أي جهاز. إنه يعمل في أي بلد. ليس هناك حد لعدد المشاهدين، ويمكن أن يكون الفيديو متاحًا عند الطلب لمدة تصل إلى عام. يحتوي التطبيق على عدد من الميزات، بما في ذلك القدرة على إيقاف البث مؤقتًا واستئنافه، وتنزيل الفيديو ونسخه احتياطيًا، وتخصيص صفحة الحدث بشعار ورسالة ترحيب وصورة غلاف أو فيديو. لدى EventLive أسعار لكل حدث، مع خصومات متاحة لشراء أحداث متعددة. لا يوجد اشتراك. فهو يوفر ضمان استعادة الأموال والدعم البشري الحقيقي.
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الموقع الإلكتروني: eventlive.pro
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