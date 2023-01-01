EVITA هو مدرس الغناء الشخصي الخاص بك، والطالب الذي يذاكر كثيرا في الصوت، والمسرحي، المدعوم بالذكاء الاصطناعي. اكتشف المزيد عن مجموعتك الموسيقية وشخصياتك ومسرحياتك الموسيقية، بالإضافة إلى إنشاء تمارين صوتية مخصصة وغير ذلك الكثير.

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