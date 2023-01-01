WebCatalog
InterestedinAI

InterestedinAI

interestedinai.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InterestedinAI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي، وتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، وانتقل بمعرفتك إلى المستوى التالي مع المهتمين بالذكاء الاصطناعي. يهتم مجتمع الذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي الذي يوفر محتوى تعليميًا مجانيًا ومناقشات وأدوات حول الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير حول الذكاء الاصطناعي، وهو مجاني!

الموقع الإلكتروني: interestedinai.com

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