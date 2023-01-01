WebCatalog
Bovada

Bovada

bovada.lv

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bovada على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد تطبيق Bovada Sports موثوقًا وستجد كل ما يتعلق بأحدث التطورات في مجال الرياضة بنقرة واحدة. تعرف على الرياضيين المفضلين لديك وأنشطتهم والأحداث الرياضية التي تقام حول العالم من خلال الوصول إلى هذا التطبيق. يوفر لك التطبيق تنبيهات حول التحديثات الرياضية اليومية حتى تكون دائمًا أول من يعلم بالتطورات الحالية. وبما أن التطبيق مخصص للرياضة، فستجد كل شيء وأي شيء يتعلق بالموضوع هنا. لكن Bovada ليست مجرد بوابة للأخبار والتحديثات الخاصة بالرياضة. هناك مقابلات واختبارات متاحة يمكنك المشاركة فيها. لدينا أيضًا مدونة حيث ستجد الكثير من الآراء والتعليقات الرياضية والمناقشات حول جميع أنواع الرياضة سواء كانت كرة القدم أو البيسبول أو التنس أو كرة السلة.

الموقع الإلكتروني: bovada.lv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bovada. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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