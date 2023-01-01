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AEsport TV

AEsport TV

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الموقع الإلكتروني: aesport.tv

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AEsport TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

شاهد بث مباشر جميع الدوريات الرياضية كرة القدم كرة السلة بجودة عالية. عش جميع المباريات بجودة HD، Full HD.

الموقع الإلكتروني: aesport.tv

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AEsport TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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