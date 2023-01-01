WebCatalog
Eurosport

Eurosport

eurosport.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Eurosport على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Eurosport هو مصدرك المفضل للحصول على الأخبار الرياضية ومقاطع الفيديو حسب الطلب والتعليقات والأحداث البارزة: كل ذلك في مكان واحد. استمتع بمشاهدة الأحداث الرياضية الحية المفضلة لديك.

الموقع الإلكتروني: eurosport.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Eurosport. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FanCode

FanCode

fancode.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

Sky Sport Now

Sky Sport Now

skysportnow.co.nz

Eurosport Playe‪r

Eurosport Playe‪r

eurosportplayer.com

AS

AS

as.com

Polychroma TV

Polychroma TV

polychroma.tv

GCN

GCN

racepass.globalcyclingnetwork.com

ESPN India

ESPN India

espn.in

Bell Fibe TV

Bell Fibe TV

tv.bell.ca

Virgin Plus TV

Virgin Plus TV

tv.virginplus.ca

TSN

TSN

tsn.ca

ESPN Player

ESPN Player

espnplayer.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية