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الموقع الإلكتروني: espncricinfo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cricinfo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك العثور على نتائج الكريكيت المباشرة وتحديثات المباريات والمواعيد والنتائج والأخبار والمقالات وأبرز مقاطع الفيديو فقط على ESPNcricinfo. اقرأ تعليق Ball by Ball، جدول سلسلة جميع مباريات فريق الكريكيت الدولي والمحلي عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: espncricinfo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cricinfo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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