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Cricbuzz

Cricbuzz

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الموقع الإلكتروني: cricbuzz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cricbuzz على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على نتائج الكريكيت المباشرة وبطاقة الأداء وجداول مباريات الكريكيت الدولية والمحلية بالإضافة إلى آخر الأخبار ومقاطع الفيديو وتصنيفات ICC للكريكيت للاعبين على Cricbuzz.

الموقع الإلكتروني: cricbuzz.com

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