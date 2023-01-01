WebCatalog
NASCAR

NASCAR

nascar.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من NASCAR على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تغطية سباق NASCAR الحية وآخر الأخبار ونتائج السباق والترتيب والجداول وإحصائيات السائقين لـ Cup وXfinity وCamping World Truck

الموقع الإلكتروني: nascar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ NASCAR. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FOX Sports

FOX Sports

foxsports.com

Goal.com

Goal.com

goal.com

365Scores

365Scores

365scores.com

NFL

NFL

nfl.com

Sportskeeda

Sportskeeda

sportskeeda.com

Tribuna

Tribuna

tribuna.com

TNNS Live

TNNS Live

tnnslive.com

SuperSport

SuperSport

supersport.com

India TV

India TV

indiatvnews.com

News18

News18

news18.com

NDTV Sports

NDTV Sports

sports.ndtv.com

Motorsport24

Motorsport24

motorsport24.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية