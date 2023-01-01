WebCatalog
TNNS Live

TNNS Live

tnnslive.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TNNS Live على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أحدث النتائج المباشرة للتنس والنتائج والجداول الزمنية لأحداث Grand Slam وATP وWTA وChallenger وITF.

الموقع الإلكتروني: tnnslive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TNNS Live. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sportskeeda

Sportskeeda

sportskeeda.com

Tennis24

Tennis24

tennis24.com

NASCAR

NASCAR

nascar.com

Goal.com

Goal.com

goal.com

NDTV Sports

NDTV Sports

sports.ndtv.com

Soccerway

Soccerway

soccerway.com

SuperSport

SuperSport

supersport.com

APWin

APWin

apwin.com

Scorebar

Scorebar

scorebar.com

Tribuna

Tribuna

tribuna.com

WhoScored

WhoScored

whoscored.com

MeinTurnierplan

MeinTurnierplan

meinturnierplan.de

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية