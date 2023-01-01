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Sky Sport Now

Sky Sport Now

skysportnow.co.nz

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Sky Sport Now، تبث 12 قناة Sky Sport وESPN بما في ذلك Sky Sport Premier League. تمنحك Sky Sport Now جميع الأحداث الرياضية المباشرة التي تحبها عبر الإنترنت وأثناء التنقل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المحتوى المميز، والأحداث البارزة، والأفلام الوثائقية والمزيد!

الموقع الإلكتروني: skysportnow.co.nz

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sky Sport Now. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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