Sky Sport Now، تبث 12 قناة Sky Sport وESPN بما في ذلك Sky Sport Premier League. تمنحك Sky Sport Now جميع الأحداث الرياضية المباشرة التي تحبها عبر الإنترنت وأثناء التنقل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المحتوى المميز، والأحداث البارزة، والأفلام الوثائقية والمزيد!

الموقع الإلكتروني: skysportnow.co.nz

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