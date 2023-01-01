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CBC Sports

CBC Sports

cbc.ca

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احصل على أحدث العناوين والآراء ومقاطع الفيديو من CBC Sports حول هوكي NHL، وCFL وNHL لكرة القدم، وMLB البيسبول، وكرة السلة NBA، والكرلنغ، والتزلج، ... CBC Sports هو قسم هيئة الإذاعة الكندية المسؤول عن البث الرياضي باللغة الإنجليزية. يتم بث البرامج الرياضية لقناة CBC بشكل أساسي على تلفزيون CBC وCBCSports.ca وراديو CBC One.

الموقع الإلكتروني: cbc.ca

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